Nahrungsmittelallergien beim Kind

Wie können Eltern ihre Kinder vor Allergien schützen? Welche Anzeichen sprechen für eine Nahrungsmittelallergie und welche Unterschiede gibt es zwischen Allergie, Intoleranz und Unverträglichkeit? Diese Fragen werden basierend auf aktuellen Erkenntnissen bei einem Seminarabend im Klinikum Forchheim behandelt. Informationen, welche Lebensmittel in welchem Alter häufig Reaktionen auslösen und wie diese Auslöser identifiziert werden können, runden den Abend mit Tipps für den Alltag ab. Der Abend wird von der Ernährungspraxis am Klinikum (Sabine Lamprecht und Kolleginnen) angeboten. Er findet am Donnerstag, 28. Februar, von 17.30 bis 19 Uhr statt. Anmeldung erfolgt unter Telefon 09191/610-784. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. red