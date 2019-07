Nahrungsergänzung - Ersatz für Medizin?

Im Mehrgenerationenhaus Bad Kissingen findet am Dienstag, 9. Juli, das 7. Gesundheitscafé für alle Interessierten statt. Apothekerin und Heilpraktikerin Barbara Merkl referiert zum Thema "Nahrungsergänzung - Ersatz für Medikamente? Aspekte einer ganzheitlichen Medizin". Barbara Merkl studierte Pharmazie in Würzburg und führte zusammen mit ihrem Mann über 30 Jahre eine Apotheke in Bad Kissingen. Seit über zehn Jahren hat sie eine Praxis als Heilpraktikerin in Bad Kissingen. Ab 14.30 Uhr stehen Kaffee und Kuchen bereit. Kurz vor 15 Uhr beginnt der Vortrag. sek