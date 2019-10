Nagelneuen Honda CRV gestohlen

Einen grauen Honda CRV entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag vom Gelände eines Autohauses in Neuenmarkt, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt. Vermutlich haben die Täter an dem Fahrzeug die ebenfalls gestohlenen Kennzeichen KU - C 716 angebracht.

Zwischen Montagabend, 17 Uhr, und Dienstagfrüh, gegen 7.15 Uhr, suchten die Diebe das Areal des Autohauses in der Wirsberger Straße auf und machten sich an den dort abgestellten Fahrzeugen zu schaffen. Während sie an zwei Autos scheiterten, gelang es ihnen, den grauen CRV zu entwenden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter in diesem Zusammenhang die Kennzeichen KU - C 716 von einem Hyundai abmontiert und an dem Honda angebracht haben. Die Autodiebe entkamen mit dem Neuwagen im Wert von mehr als 27 000 Euro unerkannt.

Zeugen gesucht

Die Kriminalbeamten bitten um Mithilfe und fragen:

- Wer hat in der Nacht zum Dienstag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bei dem Autohaus in der Wirsberger Straße beobachtet?

- Wer hat den grauen Honda CRV mit den eventuell angebrachten Kennzeichen KU - C 716 nach Montagabend noch gesehen?

- Wer kann sonstige Angaben machen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/5060 entgegen. pol