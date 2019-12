Nagel wird Bauarbeiter zum Verhängnis

Bei einem Arbeitsunfall am Freitag in Rathsberg (Kreis Erlangen-Höchstadt) ist ein Mann leicht verletzt worden. Der 25-jährige Bauarbeiter wollte in einer Baugrube an einer Bodenplatte ein Kantholz befestigen. Um sich nicht in den Matsch knien zu müssen, zog er von einem Bretterhaufen ein Brett heraus und legte es vor sich ab. Er kniete sich hin und übersah einen Nagel, der im Brett steckte. Diesen rammte er sich in den Unterschenkel. Der Arbeiter wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.