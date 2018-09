Nagel lädt zur Kerwa ein

An diesem Samstag und Sonntag wird in Nagel Kirchweih gefeiert. Das Dorf am Rande des Landkreises Kronach zu Lichtenfels ist zwar etwas abseits, aber doch in der Nähe der Bundesstraße 173 und der Bahnlinie München-Berlin gelegen. Am Dorfeingangsbereich werden die Besucher von einer mächtigen Kastanien- und Eichenallee begrüßt. Das Schloss, die tausendjährige Eiche und der ehemalige Gutshof mit dem Golfplatz sind markante Merkmale des Dorfes. Die Nägler Dorfgemeinschaft hat vieles getan, um den Gästen einige schöne Stunden zu bieten. Dafür sorgen auch die familienfreundlichen Preise.

Der Festbetrieb beginnt am Samstag um 17 Uhr. Ab 19.30 Uhr wird die Blasmusik "Hülzra & Blechra" aus Marktzeuln aufspielen und für Stimmung und Unterhaltung sorgen.

Am Sonntag geht es ab 10 Uhr mit Weißwurstfrühstück und Frühschoppen weiter. Bereits am frühen Nachmittag locken die leckeren Kuchen und Torten. Der schön gelegene und geschützte Festplatz mit den Spielgeräten und der großen Hüpfburg lädt vor allem Familien mit Kindern ein. Die unmittelbare Nähe zu den Radwegen wird gerne von den Radlern für eine Rast genützt.

Die Besichtigung des Ortes mit den schmucken Häusern, dem Schloss, der uralten Eiche, Golfplatz und der Bilderausstellung, welche anlässlich des Abschlusses der Dorferneuerung erstellt wurde, dürfte ein weiterer Grund sein, dem Ort Nagel zur Kerwa einen Besuch abzustatten. red