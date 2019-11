Nagel in den Landesvorstand gewählt

Der Kulmbacher Stadt- und Kreisrat Thomas Nagel gehört erneut dem FDP Landesvorstand an. Mit 80,8 Prozent der Delegiertenstimmen wurde Nagel am Wochenende auf dem Landesparteitag als stimmberechtigter Beisitzer in den Vorstand der FDP Bayern gewählt. Nagel verbesserte damit sein Stimmenergebnis von 2017. Erfreulich für die FDP aus oberfränkischer Sicht, ist das Ergebnis von Sebastian Körber MdL aus Forchheim. Körber gehört dem Präsidium als 1. Beisitzer an. Mit 87,3 Prozent erzielte er das beste Ergebnis unter den Beisitzern. Neu im Landesvorstand ist Luisa Funke Barjak aus Bayreuth. Als freie Beisitzerin erzielte sie 66,8 Prozent. Somit gehören dem FDP Landesvorstand erstmals drei stimmberechtigte Liberale aus Oberfranken an, ergänzt und kooptiert mit Thomas Hacker, MdB, in seiner Funktion als Präsident der FDP-nahen Thomas-Dehler-Stiftung. red