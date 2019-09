Nagel feiert Kerwa am Wochenende

Die Nägler feiern am Samstag, 7. und Sonntag, 8. September, ihre Kirchweih auf dem Festplatz. Am Samstag geht es um 17 Uhr mit einem Tauziehwettbewerb los. Ab 19.30 Uhr spielt die Blasmusik "Blechra & Hülzra" aus Marktzeuln auf. Am Sonntag ab 10 Uhr ist Weißwurstfrühstück. Seit dem Abschluss der Dorferneuerung gibt es eine Bilderausstellung, welche immer wieder erweitert wird. Wie erst heuer ausfindig gemacht wurde, gab es schon 1896 einen "Freundschaftsbund Nagel" als Verein. Die "Nägler Dorfgemeinschaft" als jetziger Verein ist für die Ausrichtung der Kerwa zuständig. red