Närrisches Treiben sorgt für Verkehrsbehinderungen in Stadt und Kreis

Das Straßenverkehrsamt der Stadt Forchheim gibt bekannt, dass es am Sonntag, 23. Februar, wegen des Faschingszuges in der Zeit von circa 12.30 Uhr bis circa 16 Uhr im Stadtgebiet Forchheim zu Gesamtsperrungen des Verkehrs, Umleitungen, absoluten Haltverboten und Geschwindigkeitsbeschränkungen kommt.

Strecke durch die Innenstadt

Im genannten Zeitraum führt die Zugstrecke in der Forchheimer Innenstadt über folgende Straßen: Lichteneiche, Wilhelm-Hauff-Straße, Viktor-von-Scheffel-Platz, Hans-Sachs-Straße, Untere Kellerstraße, Adenauer-Allee (B 470), Bamberger Straße, Egloffsteinstraße, Kasernstraße, Birkenfelderstraße, Eisenbahnstraße, Klosterstraße, Paradeplatz, Nürnberger Straße, Am Streckenplatz und Schönbornstraße.

Startpunkt ist am Straßenzug Lichteneiche bis zum Festplatz Annafest, in der Wilhelm-Hauff-Straße und auf beiden Parkplätzen westlich der Unteren Kellerstraße.

Während des Festumzuges werden die genannten Straßen und Straßenzüge beziehungsweise Fahrspuren, alle in die Zugstrecke einmündenden Seitenstraßen sowie Parkplätze komplett gesperrt. Behinderungen kann es auch in den angrenzenden Straßenzügen geben.

Auf der Unteren Kellerstraße wird zwischen dem Ortsanfang Forchheim und der Einmündung Konradstraße in der oben genannten Zeit die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h beschränkt.

Fahrplanänderungen

Aus Anlass der Faschingsumzüge im Landkreis Forchheim kommt es zu einigen Änderungen im Buslinienverkehr.

Am Samstag, 22. Februar, verkehrt die Linie 206 von 13 bis 15 Uhr nur zwischen Forchheim-Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) und Hausen-Weststraße. Alle Haltestellen zwischen Hausen-Weststraße und Zeckern müssen entfallen. Die Linie 216 kann von 13.15 bis 15.15 Uhr die Haltestellen Heroldsbach-Bahnhof und -Nord nicht bedienen.

Am Sonntag, 23. Februar, kann die Linie 389 mit Abfahrt 14.02 Uhr in Ebermannstadt sowie 15.43 Uhr in Pegnitz die Haltestellen Abzweig Etzdorf, Gasthof "Zur Post" und Freibad in Gößweinstein nicht anfahren. Als Ersatzhaltestelle dient die Haltestelle Am Büchenstock.

Ebenso können am Sonntag, 23. Februar, auf der Linie 206 im Zeitraum 12.15 bis 16 Uhr alle Haltestellen in Forchheim (inklusive Burk) mit Ausnahme des ZOB nicht bedient werden.

Am Dienstag, 25. Februar, können die Linien 209 und 211 in Neunkirchen am Brand von 14 bis 17 Uhr die Haltestellen Busbahnhof und Erlanger Straße nicht anfahren. Eine Ersatzhaltestelle wird an der Erlanger Straße/Eggenweiherstraße eingerichtet. Die Linie 224 kann den Busbahnhof zwischen 13.45 und 17 Uhr nicht bedienen. Sie fährt auf der Fahrt 13.21 Uhr ab Forchheim stattdessen die Ersatzhaltestelle in der Forchheimer Straße an. Die Fahrten 14.21 Uhr, 15.21 und 16.21 Uhr ab Forchheim enden an der Haltestelle Erlanger Straße. Im Einzelnen sind die Aushänge an den jeweiligen Haltestellen zu beachten, wie das Landratsamt Forchheim mitteilt. red