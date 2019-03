Närrisches Treiben in Buchbach

Die Buchbacher Faschingsnarren kommen am Rosenmontag, 4. März, und Faschingsdienstag, 5. März, wieder voll auf ihre Kosten. Der Rosenmontag beginnt mit dem traditionellen Meterwurst-Essen des SV Buchbach ab 10 Uhr im Sportheim Buchbach. Am Abend folgt der Rosenmontagsfasching der Faschingsfreunde Buchbach ab 19.30 Uhr im Kulturhaus Buchbach. Das närrische Treiben geht weiter mit dem Kinderfasching der Blaskapelle Buchbach am Dienstag, 5. März, ab 14.30 Uhr im Kulturhaus. Die Veranstalter freuen sich auf regen Zuspruch. red