Närrisches Treiben im vollen Hause

Vom Krabbelalter bis Seniorenclub waren Generationen zum Familienfasching in Kersbach gekommen und machten seinem Namen alle Ehre. Der Familienfasching füllt seit acht Jahren die Halle der DJK und ist für viele ein Faschingsmarathon.

Um 16 Uhr startete der Fasching für die Kleinen. Dina Rossa, Theresa Heinz und Nele Rudolph führten die Kinder durch ein buntes Programm mit Spielen, Liedern und Tänzen. Bei Kaffee, Kuchen, selbst gebackenen Krapfen und mehr genossen die Eltern und Großeltern das närrische Spektakel.

Um 19 Uhr begrüßte der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Klaus Zametzer alle Narren und übergab das Mikrofon an Markus Schmidt, der mit Charme und Witz durch das Programm führte. Das Abendprogramm eröffnete die kleinste Tanzgruppe der DJK, die "Tanzschlümpfe". Sie führten die Besucher ins unbekannte Land der "Biene Maja". Die Gruppe der Drei- bis Sechsjährigen wurde von Nadine Richter und Corinna Seese im Herbst neu gegründet. Obwohl ohne Bühnenerfahrung erstaunten sie das Publikum. Erst der Applaus riss die Kleinen aus ihrer Welt, in die sie während des Tanzes komplett versanken, so konzentriert waren sie in Aktion.

Die "Showkids" boten eine aufregende "Mäusejagd". Erstaunliche 23 Katzen und Mäuse tanzten, jagten und flogen akrobatisch in die Luft. Heike John, Katja Gumbert und Karin Haack trainieren diese Gruppe, deren Leistung sich sehen lassen kann und mit lauten Zugabe-Rufen bejubelt wurde.

"Dance Revolution" ist die dritte und auch älteste Kindertanzgruppe in Kersbach; sie trat mit dem Stück "Ohne Worte" auf. Die Trainerinnen Dani Warmuth, Dina Rossa und Sandy Sebald waren sehr zufrieden mit ihren Kindern, die einen fantastischen Tanz mit sogar schauspielerischer Pantomime präsentierten.

Des Weiteren kam eine "Feuerwehrbraut" des Frauenbundes aus Forchheim zu Besuch, die humorvoll davon erzählte, wie sie ihr Herz an einen Feuerwehrmann verlor.

Die Erwachsenen-Tanzgruppe "Cherry Creeks" tanzte "In geheimer Mission". In verschiedenen Tänzen und Kostümen fesselte sie das Publikum. Nicht nur die Tänzer hatten sichtlich Spaß an ihrer Aufführung, in der sich großes schauspielerisches Talent zeigte. Deren Trainerinnen sind Dani Warmuth, Dina Rossa und Heike John, die selbst auch mittanzten.

Die "Laschbocher Musikanten" des Gesangsvereins sangen vom Geschehen und den Ereignissen rund um Kersbach. Vom Hoeneß-Besuch beim FC-Bayern-Fanclub über Neuwahlen der Kirchenvorstände, der neuen Vorstandsfrau der FFW bis hin zum Kircheneinbruch brachten sie alles in Reim und Gesang mit außerordentlichem Instrumentenklang.

Den Abschluss, auf den alle warteten, bot das Männerballett mit seinem Stück "Urlaubsträume". Malle, Gaudi und Bier bringen so ihre Folgen mit sich, die jedoch ein gutes Ende nahmen.

Der Saal bebte, die Stimmung war am Höhepunkt. Das Männerballett bedankte sich bei seinen Trainerinnen Sandy Sebald, Nina Zametzer und Lydia Zametzer sowie deren Schneiderin Renate Zametzer. DJ "Bumba" Stefan Sebald heizte die Stimmung bis in den frühen Morgenstunden ein. Lydia Zametzer