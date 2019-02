Der Schützenverein Premich lädt zur närrischen Zeit ins Schützenhaus ein. Los geht's am Samstag, 2. März, ab 20 Uhr mit der Mottoparty "Helden unserer Kindheit". Am Sonntag, 3. März, und Rosenmontag, 4. März, beginnt der Kinderfasching jeweils ab 14 Uhr. Am Rosenmontag ab 20 Uhr heizt die Band "Chilli" ein. sek