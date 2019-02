Närrisches Treiben im Oskar-Kandler-Zentrum

Die "I Have A Dream-Group" (IHADG) in Kirchlauter veranstaltet am Sonntag, 10. Februar, einen Kinderfasching im Oskar-Kandler-Zentrum in Kirchlauter. Das närrische Treiben beginnt um 14 Uhr. Für Abwechslung sorgen unter anderem Spiele und Mitmachtänze. Bei freiem Eintritt dürfen sich die Besucher auf die Auftritte der Tanzgruppe Pettstadt, der Prinzengarde Kirchlauter, der Tanzgruppe "The Magical Mini Moves" sowie des Männerballetts Kirchlauter freuen, wie die Gruppe mitteilte.Der Erlös soll jeweils zur Hälfte der Kindertagesstätte "Kunterbunt" in Kirchlauter sowie an "Ärzte ohne Grenzen" gehen. Die "I Have A Dream-Group" will mit dem Kinderfasching die heiße Phase der Faschingszeit in Kirchlauter einläuten. Schon seit vielen Jahren bildet der Kinderfasching im Ort den Auftakt für die Fasenacht. red