"Närrisches Treffen" spricht sich herum

Steigender Beliebtheit erfreut sich das "Närrische Treffen" des VdK-Ortsverbands Gößweinstein. Die Gaststube im Gasthof "Fränkische Schweiz" in Gößweinstein war gut gefüllt. Anscheinend spricht es sich immer mehr herum, dass man bei den Treffen der VdKler in Gößweinstein für ein paar Stunden den Alltag hinter sich lassen kann. Den musikalischen Teil steuerte "Manuel" bei, der mit für gute Stimmung sorgte. So wurde gesungen, geschunkelt und getanzt. Schnell war der vom Sozialverband VdK organisierte Nachmittag vorbei und oft war zu hören: Schön war's wieder. tw