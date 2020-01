Närrisches Treffen beim VdK Gößweinstein

Zum "Närrischen Treffen" ergeht an die Mitglieder des Sozialverbands VdK Gößweinstein sowie an alle interessierten Bürger Einladung. Das Treffen findet am Samstag, 11. Januar, 15 Uhr, im Gasthof "Fränkische Schweiz" in der Pezoldstraße 20 in Gößweinstein statt. Es wird ein Bus eingesetzt, der die Ortschaften anfährt. Anmeldungen hierfür nimmt Joachim Freund unter Telefon 09242/258 entgegen. An diesem Nachmittag soll man bei Musik, Tanz und Frohsinn die Sorgen des Alltags hinter sich lassen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt "Manuel". Der Eintritt ist frei.