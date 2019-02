Närrisches Frauenfrühstück

Im Rahmen der Katholischen Erwachsenenbildung KEB im Landkreis lädt der Katholische Frauenbund Ebensfeld zum Frauenfrühstück am Dienstag, 12. Februar, von 9 bis 11 Uhr ins Pfarrheim ein. Der Frühstückstisch wird reichlich und entsprechend der fünften Jahreszeit gedeckt sein. Der Höhepunkt der Veranstaltung ist der Auftritt von Ines Procter, bekannt durch "Fastnacht in Franken" aus Veitshöchheim" und die "Närrische Weinprobe" in Würzburg. Die wohl berühmteste Putzfrau aus Erlabrunn wird beim Frauenbund die Putzlappen schwingen. Pro Person wird ein Unkostenbeitrag für das Frühstück und für den Auftritt der närrischsten Putzfrau erhoben. Hiermit ergeht Einladung - auch Nichtmitglieder sind willkommen. Um besser planen zu können, wird um Anmeldung bis spätestens Samstag, 9. Februar, unter Telefon 09573/1717 oder 2630033 (G. Klier, ab 14 Uhr) gebeten. red