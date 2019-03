Närrisches Finale in "Simarua"

Faschingsausklang in "Simarua" mit Tanz, Musik, Sketch und Hochstimmung: Für die "Simarüther" war das große Faschingsfinale am Samstag eine Riesengaudi, im Mehrzweckhaus ging es richtig närrisch zu. Der TV Marienroth konnte durch gute Kontakte zur "After-Work-Sause" nochmals Narrenprominenz mobilisieren. Die Elferratsgarde aus Rothenkirchen und die Simarüther Mädels sorgten für einen Augenschmaus. Das Büttenduo Steffi Dressel und Tina Baumstark rief mit ihrem Sketch Lachsalven hervor. Und die Band "Gezeiten" aus Teuschnitz hielt die Hochstimmung den ganzen Abend auf dem Siedepunkt, besser hätte der Faschingsausklang in Simarua nicht ausfallen können. Foto: K.- H. Hofmann