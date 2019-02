Närrischer Nachmittag für Senioren

Der Seniorenclub 72 Altenkunstadt weist darauf hin, dass der "närrische Gesellschaftsnachmittag", der wegen Erkrankung der Vereinswirtin ausfallen musste, am Donnerstag, 21. Februar, nachgeholt wird. Für lustige Beiträge und das leibliche Wohl ist gesorgt. Originelle Masken oder Kostüme sind erwünscht, sind aber kein Muss. Beginn der närrischen Zusammenkunft ist um 14 Uhr in der Gaststätte "Sternschnuppe". Senioren, die eine Fahrgelegenheit benötigen, werden mit Malteser-Bussen abgeholt. Wer von dem Angebot Gebrauch machen möchte, setzt sich mit der Vorsitzenden Renate Schrape (Telefon 09572/2791) oder ihrem Stellvertreter Rudi Vogt (Telefon 09572/3212) in Verbindung. Die Vorstands- und Ausschussmitglieder treffen sich bereits um 13.15 Uhr, um die für den 7. März geplante Jahresversammlung vorzubereiten. bkl