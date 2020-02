Närrische Tage in Buchbach

Die Narren in Buchbach kommen an den närrischen Tagen voll auf ihre Kosten. Gestartet wird am Rosenmontag, 24. Februar, mit dem traditionellen Meterwurstessen im Sportheim in Buchbach. Dies startet um 10 Uhr. Der Abend steht dann ganz im Zeichen der Faschingsfreunde Buchbach. Mit dem Rosenmontagsfasching begeistert man seit 20 Jahren das Publikum mit einem interessanten Programm. Auch in diesem Jahr hat man sich wieder einen bunten Strauß unterhaltsamer Beiträge ausgedacht. Der Beginn ist für 19.30 Uhr im Kulturhaus in Buchbach vorgesehen. Tanz- und Showeinlagen, Sketche und Büttenreden werden sich wieder abwechseln, und was wird das Männerballett in diesem Jahr zeigen? Aber auch der Nachwuchs hat kräftig geübt und geprobt. Für die musikalische Umrahmung sorgt "Revolution".

Den Abschluss bildet dann am Dienstag ab 14 Uhr der Kinderfasching mit Spiel und Spaß, ebenfalls im Kulturhaus in Buchbach. Für die musikalische Begleitung sorgt die Blaskapelle Buchbach. Der SV Buchbach, die Faschingsfreunde Buchbach und die Blaskapelle Buchbach freuen sich auf regen Besuch der Veranstaltungen. uzi