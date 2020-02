Närrische Ideen

Michael Memmel Kennen Sie das? Sie haben eine schräge Idee, finden sie ungemein cool und verlieben sich in sie. Unterbewusst ahnen Sie, dass nicht jeder ihre Begeisterung teilen wird. Aber Sie können nicht loslassen.

"Kill Your Darlings", schreit es in Ihnen. Doch Sie bleiben taub und blind für Einwände - und ziehen es durch.

So ging es mir am vergangenen Freitag. Der Anlass: Podiumsdiskussion zur Bürgermeisterwahl in Hirschaid. Meine Idee: Am Tag nach Weiberfasching muss ich die fünfte Jahreszeit in meiner Moderation aufgreifen. Also dichte ich, nun ja, den Klassiker "Polonäse Blankenese" auf den Anlass um und mache das zu meiner Eröffnung. Gesagt, getan. Während ich noch am Texten bin, dämmert mir: Das Ganze macht nur Sinn, wenn ich es vorsinge, was eher nicht meine Stärke ist - um es positiv auszudrücken. Doch da war es schon um mich geschehen. Ich möchte so sehr "die Löcher aus dem Homann" fliegen lassen, dass ich meine innere Stimme kneble. Es. Muss. Sein.

Und so beginne ich meine Moderation tatsächlich damit, sechs Zeilen ungeniert ins Mikro zu trällern. Unruhe macht sich breit im Saal, und ich klatsche mir gedanklich mit der Hand gegen die Stirn: "War doch klar, dass das peinlich wird und schiefgeht." Mein Magen rebelliert. Genauso gut könnte ich jetzt mit einem putzigen Plastikschneemann vor den Leuten stehen und von einem Zeichentrickfilm erzählen. Gerne würde ich die Nummer abbrechen, mich von jemand umarmen und trösten lassen. Die Blöße gebe ich mir allerdings nicht. Ich bring es zu Ende und ernte - sogar (teilweise) Applaus. Und das gute Gefühl: Ab jetzt kann es nur noch aufwärts gehen. Ob eine Idee gut oder schlecht ist, enthüllt sich immer erst ganz zum Schluss.

Warum ich Ihnen das jetzt erzählt habe? Sie ahnen es vielleicht: Ich hatte mich in die schräge Idee verliebt, es genau so zu tun.