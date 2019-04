Nähkurs für Kinder

Im Textilmuseum findet am Donnerstag, 25. April, von 14 bis 17 Uhr der Kurs "Nähen für Kinder" statt. Jungen und Mädchen ab neun Jahren lernen die Nähmaschine kennen und fertigen einen Rucksack oder eine Tasche aus Stoffresten an. Anmeldung unter der Telefonnummer 09252/92430 oder per E-Mail: info@textilmuseum.de. red