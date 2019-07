Burkardroth 08.07.2019

Näheres zur Fahrradwallfahrt

Die Teilnehmer der Fahrradwallfahrt der Pfarreiengemeinschaft "Der gute Hirte im Markt Burkardroth" nach Coburg treffen sich am Samstag, 20. Juli, um 7.45 Uhr an der Klosterkirche in Frauenroth, um da...