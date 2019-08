Nägel an Mofa montiert

Der Fahrer eines Mofas wurde in der Nacht zum Mittwoch in Euerdorf von der Polizei kontrolliert. Als die Streifenbesatzung sich das Gefährt näher besah, wurde schnell klar, dass der junge Mann seine Fahrt damit nicht fortsetzen durfte. An dem Zweirad waren im Frontbereich Nägel verbaut, die mit der in Fahrtrichtung zeigenden Spitze ausgerichtet waren. Der Umbau hatte für den Verantwortlichen offenbar optische Gründe. Die Beamten ließen sich jedoch auf keine Diskussion ein und gestatteten aufgrund der beeinträchtigten Verkehrssicherheit eine Weiterfahrt nicht. Den Mann erwartet ein Bußgeldbescheid, berichtet die Polizei. pol