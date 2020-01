Nächtwächter führt durch die Stadt

Mit unterschiedlichen Themenführungen können Interessierte am Wochenende die Stadt erkunden. Eine Nachtwächterführung findet am Freitag, 31. Januar, statt. Start der 90-minütigen Tour ist um 20 Uhr an der Tourist-Info Arkadenbau. Hermann Laudensack bietet die Genuss-Stadtführung am Samstag, 1. Februar an. Beginn ist um 11.30 Uhr in Laudensacks Parkhotel. "Heilwasser im Wandel der Zeit" heißt die Erlebnisführung am Sonntag, 2. Februar. Die Teilnehmer treffen sich um 10.30 Uhr vor dem Eingang des Arkadenbaus. Karten für alle Führungen sind erhältlich in der Tourist-InfoArkadenbau, Tel.: 0971/ 8048 444 oder per E-Mail kissingen-ticket@badkissingen.de sek