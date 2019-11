Nächtliche Spritztour mit Radlader

In der Nacht zum Freitag teilte ein Zeuge der Polizei den Diebstahl eines Radladers in der Erhardstraße durch ein unbekanntes Pärchen mit. Aufgrund der detaillierten Hinweise konnte der Radlader in der Sieboldstraße vorgefunden werden, wo der Fahrer offensichtlich eine Verkehrsinsel übersehen und den darin befindlichen Baum entwurzelt hatte. Die zwei Personen flüchteten erst noch zu Fuß, konnten dann jedoch von der Polizei in der Schurzstraße angetroffen und festgenommen werden. Wie sich herausstellte, hatte ein 20-jähriger Mann nach einer Kneipentour noch Lust auf eine Spritztour mit einem an einer Baustelle abgestellten Radlader. Seine 19-jährige Begleiterin versuchte ihn noch davon abzuhalten, stieg dann aber auch mit in das Fahrzeug.

Führerschein war schon weg

Mittels eines Baumaschinenschlüssels konnte er das Arbeitsgerät starten und fuhr bis zur Sieboldstraße, wo die Fahrt dann auf der Verkehrsinsel endete. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von mehr als zwei Promille ergab, wurde durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt. Eine Führerscheinbeschlagnahme konnte nicht durchgeführt werden, da ihm die Fahrerlaubnis wegen eines vorherigen Alkoholdelikts bereits entzogen worden war, heißt es im Polizeibericht weiter. pol