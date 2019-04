Nächtliche Randale

Bislang unbekannte Täter trieben in der Nacht auf Sonntag ihr Unwe-sen in Stangenroth. In der Rhönhallenstraße hoben sie ein schweres Eisentor aus den Angeln, verbogen ein Verkehrsschild, und in der Kreuzbergstraße hoben sie mehrere Gullideckel aus; eine Autofahrerin überfuhr einen Deckel und beschädigte ihr Auto. Außerdem zogen die Randalierer ein Verkehrsschild aus der Halterung und rissen in Richtung Burkardroth mehrere Leitpfosten heraus. Die Polizei erbittet sachdienliche Hinweise. pol