Nächster Vortrag der Jungen Bürger

Am Sonntag, 2. Februar, veranstalten die Jungen Bürger Forchheim ihren zweiten Open-Mind-Vortrag mit anschließender Diskussionsrunde. Das Thema an diesem Nachmittag lautet "Erneuerbare Energien". Der Vortrag im Siedlerheim Augraben in Forchheim beginnt um 15 Uhr, Kaffee und Kuchen gibt's kostenfrei. red