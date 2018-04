Nächster deutscher Meistertitel für Vogler - Wernsdörfer läuft Bestzeit

Im Rahmen des 28. Hannover-Marathons fanden die deutschen Meisterschaften im Halbmarathon statt. Rund 10 000 Starter gingen auf den flachen und somit bestzeiten-tauglichen 21,1 Kilometer langen Kurs durch die die niedersächsische Landeshauptstadt. Aufgrund der im Rennverlauf steigenden Temperaturen galt es gerade für die Teilnehmer an den Titelkämpfen, die Kräfte richtig einzuteilen, um nicht wertvolle Sekunden und Plätze zu verlieren.

Entsprechend kontrolliert ging Mario Wernsdörfer von der LG Bamberg das Rennen an und kam dann ab Kilometer 6 richtig ins Rollen. Ab Kilometer 8 rollte er das Feld quasi von hinten auf und überholte auf den nächsten sieben Kilometern einige Top-Läufer. So ließ er Favoriten wie Steffen Uliczka, Simon Boch, Andreas Straßner und Paul Schmidt hinter sich.



Schnellste Zeit seit 1984

In der Folge lief er ohne weitere Mitstreiter und ohne Kontakt nach vorne und musste zunächst alleine kämpfen bis zu einem toten Punkt bei Kilometer 17, an dem das Tempo runterging. Kurz danach fing sich Wernsdörfer wieder und setzte zum Endspurt an. Belohnt wurde er im Ziel mit einer persönlichen Bestzeit von 1:07:09 Std. Das ist die schnellste Zeit eines Bambergers seit Josef Öhring, der im Jahr 1984 1:07:45 Std. benötigte. Rang 7 im Gesamteinlauf in einem stark besetzten Feld war der Lohn für Wernsdörfer, für den der Düsseldorf-Marathon in drei Wochen die nächste Station ist.

Für den SC Kemmern gab es indes den nächsten deutschen Meistertitel binnen weniger Wochen. Sibylle Vogler enteilte nach ihrem Erfolg bei den Titelkämpfen im Crosslauf Anfang März erneut der Konkurrenz in der Altersklasse W70. Gerade auf der zweiten Hälfte musste sie nochmal kämpfen, entschied aber letztlich souverän mit eineinhalb Minuten Vorsprung in 2:01:03 Std. das Rennen für sich. Ebenfalls für den SC Kemmern war Elvira Flurschütz am Start. In 1:22:09 Std. belegte sie den 18. Platz bei den Frauen und hat nun ebenfalls den Düsseldorf-Marathon im Blick. Ihre Teamkollegin Sandra Haderlein lief in 1:24:51 Std. auf Rang 34 bei den Frauen. Titelträgerin wurde Franziska Reng (LG Telis Finanz Regensburg) in 1:14:14 Std., während bei den Männern Karsten Meier (LG Braunschweig) in 1:05:22 Std. siegreich war. AST



Weitere Ergebnisse

Halbmarathon: Tanja Kopsch (1:39:39, 118. Frauen), Lukas Wicht (1:41:04, 354. Männer), Christine Geuß (1:42:48, 17. W50), Paul Seidling (1:45:32, 54. M50), Nicole Postler (1:59:04, 196. Frauen/alle SC Kemmern / Marathon: Werner Dotterweich (TSV Scheßlitz, 3:08:08, 116. Gesamt)