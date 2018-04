Nächster Charaktertest für die SG Kunstadt/Weidhausen

Noch vier Begegnungen stehen auf dem Spielplan der Landesliga-Handballerinnen der SG Kunstadt/Weidhausen, den Abstieg können sie allerdings nicht mehr verhindern.

Am Samstag (20 Uhr) treten sie bei der neuntplatzierten Bayernliga-Reserve des HSV Bergtheim an. Ein weiterer Charaktertest für die SG Kunstadt/Weidhausen um Trainerin Christine Gahn, die sich für die knappe Hinspiel-Niederlage revanchieren will.

HSV Bergtheim II -

SG Kunstadt/Weidhausen

In der Hinrunde unterlag die SGK 22:27. Zur Halbzeitpause stand es noch unentschieden, in der zweiten Hälfte ließen die Kunstadterinnen aber nach, wie auch in der Vorwoche bei der TG Landshut. Inzwischen sind sie nach einer deprimierenden Niederlagenserie auf dem letzten Tabellenplatz gelandet. Die Gastgeberinnen (Platz 9) bilden die Trennlinie zwischen dem oberen und dem unteren Teil der Tabelle. Ihr Torkonto ist absolut ausgeglichen (544:544). Mit einem Sieg gegen den Tabellenletzten können die Frauen des HSV Bergtheim die nach Toren besser platzierte HSG Pleichach überholen. Dazu müssen sie allerdings auf Schützenhilfe vom ESV Regensburg II hoffen, der mit 18:26 Punkten den zehnten Tabellenrang belegt.

Die heimischen Frauen haben ganz andere Sorgen. Für die SGK wäre es schon ein Erfolg, wenn sie die rote Laterne wieder dem TSV Röthenbach in die Hand drückten. Den Abstieg verhindert das zwar nicht, dem Selbstbewusstsein täte es nach der Pleitenserie aber gut.



Ungewohnte Haftmittel erlaubt

Um sich um einen Platz zu verbessern, muss die TG Landshut dem TSV Röthenbach beide Punkte abknöpfen und die SGK mindestens unentschieden spielen.

Keine leichte Aufgabe für das Heimteam, umso mehr, weil in der Halle des HSV die für die Gäste ungewohnten Haftmittel erlaubt sind. kag