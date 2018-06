Nächster Anlauf in Heubach

Winkelmann setzt auf Talente



di



Auch in der Ende Juli beginnenden Saison 2018/19 will der SV Heubach in der Fußball-A-Klasse Coburg eine gute Rolle spielen. Nach der kräftezehrenden und nervenaufreibenden Saison mit vier Relegationsspielen unternimmt man nun einen neuen Anlauf in Sachen Aufstieg.Doch ist sich Spielertrainer Markus Winkelmann bewusst, das dieses ambitionierte Vorhaben ein schweres Unterfangen darstellt, da mehrere Vereine sich das gleiche Ziel gesetzt haben.Wie gewohnt zuvor baut Winkelmann auf den eigenen Nachwuchs, mit dem er und der Verein bestens gefahren sind, das unterstreicht die kürzlich errungene B-Jugendmeisterschaft. Seit kurzem steht die Mannschaft, die punktuell verstärkt wurde, in der Vorbereitung auf die Saison.Folgende Testspiele sind geplant: Sonntag, 1. Juli (17 Uhr), Kirchweihspiel gegen den FC Augsfeld; Montag, 2. Juli (18.30 Uhr), zu Hause gegen die SG Eyrichhsof/TV Ebern II (Kirchweih); Samstag, 7. Juli (13.30 Uhr), zu Hause gegen den Kreisklassisten SG Reckendorf/Gerach); Sonntag, 8. Juli (14 Uhr), beim FC Rentweinsdorf II; Donnerstag, 12. Juli, Vorrunde VG-Turnier in Heubach (17.30 Uhr gegen den FC Frickendorf, 18.40 Uhr gegen den TSV Pfarrweisach und 19.50 Uhr gegen die SG Eyrichshof/TV Ebern II); Samstag, 14. Juli, ab 12 Uhr Platzierungsspiele in Unterpreppach; Samstag, 21. Juli (16.15), Uhr beim Kreisklassisten SC Maroldsweisach; Sonntag, 29. Juli, Punktspielauftakt.