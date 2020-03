Nächstenliebe bedeutet aktuell, Abstand zu halten

Die beiden Pfarreiengemeinschaften Baunach und Pfarrweisach weisen vor dem Hintergrund der Coronakrise auf folgende Änderungen hin.

Die am 19. und 26. April geplanten Erstkommunionfeiern werden verschoben. Neue Termine werden nach eine Normalisierung der Lage mit den Eltern vereinbart.

Alle kirchlichen Veranstaltungen entfallen bis auf Weiteres. Beerdigungen sind nur im engsten Familienkreis möglich. Momentan gibt es keine Terminveröffentlichungen durch Aushänge.

Die Pfarrbüros sind nur per Telefon erreichbar. Das Seelsorgetelefon ist täglich von 10 bis 18 Uhr erreichbar. Dieses Kontaktmöglichkeit ist gedacht für Menschen, die ein seelsorgliches Gespräch wünschen, nicht für organisatorische Fragen.

Die Pfarrbüros sind wie folgt telefonisch erreichbar: in Baunach am Montag, Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag, in Pfarrweisach am Montag, Dienstag und Freitag von 8 bis 12 Uhr. Bis auf Weiteres werden keine Gottesdienstbestellungen angenommen.

Da die Gottesdienste entfallen müssen, laden die Pfarreiengemeinschaften alle Gläubigen ein, täglich um 19.55 Uhr für sich allein oder im Kreis der Familie ein "Vaterunser" und ein "Gegrüßet seist du, Maria" in den eigenen Anliegen und in den Anliegen aller Menschen zu sprechen. Zuvor feiert Pfarrer Stefan Gessner im Pfarrhaus Mürsbach die heilige Messe für die ihm anvertrauten Gemeinden. "Es ist ein kleines Zeichen, aber so können wir - wenn auch räumlich getrennt - geistlich verbunden bleiben", erklärt der Pfarrer.

Besonderer Schutz

Das Seelsorge-Team bittet alle Gläubigen, sich an die empfohlenen Verhaltensregeln zu halten. "Wir müssen vor allem die unter uns schützen, die besonders gefährdet sind: kranke und ältere Menschen. Nächstenliebe zeigt sich paradoxerweise im Moment darin, dass wir Abstand zueinander halten", betonen die Verantwortlichen. red