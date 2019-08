Nächste Woche wird asphaltiert

Im Gewerbegebiet an der Bamberger Straße wird ab dem kommenden Montag mit den Arbeiten zum Aufbringen der finalen Deckschicht begonnen. Das betrifft die Straßen Max-Planck-, Gustav-Hertz- und Werner-Heisenberg-Straße. Darauf verweist Bürgermeister German Hacker.

Die Asphaltierungsarbeiten erfolgen in zwei Bauabschnitten und ziehen etappenweise Vollsperrungen nach sich, die bis voraussichtlich Samstag, 31. August, andauern, berichtet er weiter.

Die Vorarbeiten mit halbseitigen Sperrungen und Fahrbahneinengungen beginnen am Montag, 26. August. In der Werner-Heisenberg-Straße, der Max-Planck-Straße und der Gustav-Hertz-Straße besteht ab diesem Zeitpunkt bis zum Ende der Baumaßnahme ein Halteverbot, auch auf den Parkstreifen. Am Beginn der Werner-Heisenberg-Straße wird auf einem unbebauten Grundstück kurz nach der Abfahrt vom Kreisverkehr ein provisorischer Parkplatz für Anlieger und Kunden eingerichtet.

Im ersten Vollsperrungsabschnitt am Donnerstag, 29. August, erfolgt der Mitteilung zufolge der Deckschichtbau in der Max-Planck-Straße, im unteren Teil der Gustav-Hertz-Straße sowie in einem Teilbereich des Kreisverkehrs der Werner-Heisenberg-Straße. Diese Bereiche sind während der Bauarbeiten für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Der zweite Vollsperrungsabschnitt am Freitag und Samstag, 30. und 31. August, betrifft alle drei Straßen. Auch der provisorische Parkplatz kann ab dem 30. August nicht mehr genutzt werden. Alle Grundstücke sind nur fußläufig erreichbar. Bis die letzten Meter asphaltiert werden, können Fußgänger noch die Querungshilfe über die Werner-Heisenberg-Straße nutzen, gegen Ende der Arbeiten jedoch nicht mehr. In der Endphase wird für die Fußgänger ein Notweg am Rande des Kreisverkehrs eingerichtet. Radfahrer müssen über diese kurze Strecke absteigen und schieben.

Die Sperrung von Werner-Heisenberg-Straße, Gustav-Hertz-Straße und Max-Planck-Straße gilt bis Samstagvormittag, da der frische Asphalt einige Zeit zum Auskühlen braucht.

Die Stadt bittet um Verständnis für entstehende Behinderungen und Unannehmlichkeiten sowie um Vor- und Rücksicht im Baustellenbereich. red