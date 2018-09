Nächste Unfallflucht wurde in Sand begangen

Ungefähr 800 Euro beträgt der Schaden an einem schwarzen Audi A4, der im Tatzeitraum von Mittwoch, 11.30 Uhr, bis Freitag, 20.15 Uhr, in der Zeiler Straße auf dem Mitarbeiter-Parkplatz eines Verbrauchermarktes geparkt war und beschädigt wurde. Der Besitzer stellte an der hinteren Stoßstange Lackabplatzer und eine Delle fest.