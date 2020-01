Nächste Runde für das Ausnahmetalent Andreas

Nachdem sich Andreas Feuerpfeil (Q11) vom Gymnasium Alexandrinum erfolgreich an den ersten beiden Runden der 51. Internationalen Physikolympiade beteiligt hat, fährt er mit den weiteren 49 Kandidaten Ende Januar an das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik nach Greifswald zur Bundesrunde. Dort sollen die besten fünf Teilnehmer dieses Wettbewerbs ermittelt werden, die dann als deutsches Team bei der internationalen Physikolympiade antreten dürfen. Dazu haben sich bereits im Sommer 2019 deutschlandweit 841 junge Physiktalente beworben. Die erste Runde bestand in der Bearbeitung mehrerer Aufgaben und Experimente, die zu Hause durchgeführt werden mussten. In der zweiten Runde war eine dreistündige Klausur zu verschiedenen Fragestellungen zu schreiben, bei denen es vor allem auf Ideenreichtum und Kreativität statt auf das Auswendiglernen von Formeln ankam.

Andreas Feuerpfeil konnte in beiden Runden die Jury überzeugen und erhielt die Einladung zur dritten Runde nach Greifswald, teilt das Gymnasium Alexandrinum mit. Auf dem Gelände des Forschungszentrums des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik müssen wieder theoretische und praktische Fragestellungen gelöst werden - ganz ohne Formelsammlung und bereits deutlich anspruchsvoller als Abituraufgaben. Begleitet wird das Ganze durch Vorträge und Führungen im Institut und im historisch-technischen Museum in Peenemünde. Am Alexandrinum ist man schon gespannt und wünscht alles Gute. red