Höchstadt a. d. Aisch 12.07.2019

Nächste Radtour der Senioren

Die Höchstadter Seniorenradler radeln am Mittwoch, 17. Juli, nach Gutenstetten. Einkehr ist in der Gaststätte "Zum feuchten Trennungspunkt". Abfahrt zur Tour ist um 13 Uhr in Höchstadt im Engelgarten....