Nächste Etappe in Frankreich

Seit fast acht Jahren sind Männer und Frauen aus dem Frankenwald als Pilger auf dem Jakobsweg unterwegs. Inzwischen haben sie Le Puy im Zentralmassiv in Frankreich erreicht. 2020 wollen die Jakobspilger an neun Tagen gut 200 Kilometer Richtung Toulouse zurücklegen. Am Mittwoch, 22. April, startet die Gruppe. Wer an diesem "Beten mit den Füßen" und dieser Pilgertour durch Frankreich Interesse hat, kann sich im Jugendbildungshaus Am Knock unter Tel. 09268/9131612 oder per E-Mail an Hans.Loeffler@knock.de melden. Die Gruppe ist jedes Jahr offen für neue Pilger. red