Nächste Ausfahrt: Historisches Naturparadies

Seit gestern werben auf der Bundesautobahn 71 touristische Hinweisschilder für die Haßberge.

"Unterrichtungstafeln"

Jeder kennt die großen braunen Schilder an der Autobahn, die Autofahrern besondere Sehenswürdigkeiten, Städte oder Regionen anzeigen. Zwei solcher sogenannten touristischen Unterrichtungstafeln stehen nun auch auf der Bundesautobahn A 71 Erfurt - Schweinfurt. Die Autobahnschilder werben laut Haßberge Tourismus e. V. für einen Besuch in den Haßbergen und stehen an der Anschlussstelle Maßbach bei Kilometer 192,750 in Fahrtrichtung Schweinfurt und bei Kilometer 200,200 in Fahrtrichtung Erfurt.

Die A 71 ist damit die dritte Bundesautobahn, die mit Haßberge-Tafeln ausgestattet ist - zwei weitere Werbestellen befinden sich auf der A 70 und der A 73.

"Die Autobahnschilder sollen eine Anregung für zukünftige Urlaube sein und Lust auf mehr machen", erklärt Landrat Wilhelm Schneider. "Es ginge vor allem darum, auf die Region aufmerksam zu machen", betont der Zweite Vorsitzende von Haßberge Tourismus e.V. Landrat Habermann.

Sanfte Hügellandschaft

Auf den Haßberge-Unterrichtungstafeln werden die Besonderheiten der Region aufgezeigt. Über eine sanften Hügellandschaft, einem Fachwerkort und einer Weintraube rankt das Wahrzeichen der Haßberge - die Bettenburg. "Damit präsentiert sich der Naturpark als Ferienregion für Natur- und Kulturinteressierte und Genussliebhaber", so Geschäftsführerin des Haßberge Tourismus Susanne Volkheimer laut einer Pressemitteilung. red