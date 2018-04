Nadeln und Ehrenzeichen für Schützen

Im Rahmen der Versammlung des Schützengaues Oberfranken-West wurden viele Ehrenzeichen vergeben. Das Böller-Ehrenzeichen in Silber ging an Manfred Schuster von Frankonia Neuses und Waldemar Lindenberger von Sankt Sebastian, Thurn. Die Ehrennadel (klein, rot) erhielten Irmgard Kauschke von Edelweiß Pinzberg, Uwe Kern von Andreas Hofer Pinzberg, Klaus Saam vom Tell Heroldsbach, Andreas Stark von Edelweiß Poxdorf und an Peter Stöhr von den Tell-Schützen Poxdorf. Weitere Nadeln erhielten Roland Steblein von Hubertus Stegaurach, Stefan Hack von Bavaria Pinzberg, Wilfried Link von den Sportschützen 1970 Merkendorf, Reinhold Schuhmann von Wilhelm Tell Gosberg nd Ute Kubbutat-Eck von Schwabachtal Hetzles. Die Gau-Ehrennadeln in Silber erhielten Roland Hofmann von Bavaria Langensendelbach, Friedrich Hülsebusch vom Freihand-Schützenverein 1910 Pettstadt und Elmar Ritter von der Armbrust-Schützengilde "Hofer" aus Bamberg. hit