Nadeln blinken bei der Feier

In der Neubrunner Heilig-Länder-Halle fand die Weihnachtsfeier der Dorfmusikanten statt. Die Nachwuchsmusiker umrahmten die Feier mit Musik. Vorsitzender Rainer Stretz würdigte alle, die sich für das Vereinsleben einsetzen.

Gerne erinnerte man sich an die Auftritte, wie beim Faschingszug in Ebern mit anschließendem Ständchen im Café Wagner. In Neubrunn fanden 2019 laut Stretz recht viele Feste statt; es gab also reichlich zu tun, und Auftritte wurden stets gut gespielt, befand er.

Simone Holzmann las eine Weihnachtsgeschichte vor, und der Nikolaus (Alexander Frenzel) wusste über jeden Aktiven etwas zu berichten. Die lustigen Vorkommnisse, die er ansprach, sorgten für viel Gelächter. Bernd Stretz zeigte eine Diashow aus dem Vereinsleben. Günther Rüpplein vom Nordbayerischen Musikbund ehrte Musikerinnen für langjähriges Spielen. Ehrennadeln in Silber mit Urkunde bekamen Anna Frenzel und Katharina Rost. Susanne Heckelmann, ebenfalls 20 Jahre dabei, war verhindert. str