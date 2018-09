Roth bei Nordheim vor der Rhön vor 20 Stunden

zeugensuche

Nacktfotos im Wald

Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit in einem ungewöhnlichen Fall und sucht nach Zeugen. Am Sonntagabend wurden an einem Baum oberhalb des Silbersees im Ortsteil Roth der Gemeinde Hausen (Rhön Grabfe...