Nachwuchsspieler geben Konzert

Das Jugendorchester und das Nachwuchsorchester Oberschwappach gestalten am Sonntag, 14. Juli, ein Konzert. Unter Dirigent Alexander Basel präsentiert das Jugendorchester sein neues Programm mit bekannten Melodien aus dem Musical "West Side Story", von der Gruppe "Village People" mit "Y.M.C.A" oder aus dem Film "Pirates of the Caribbean". Das Nachwuchsorchester unter der Leitung von Cornelia Karl spielt kindgerechte Stücke. Das Konzert beginnt um 11 Uhr im Pfarrzentrum des Ortes. Der Eintritt ist frei. Anschließend besteht die Möglichkeit, Instrumente auszuprobieren. red