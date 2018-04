Nachwuchsspieler Dietrich holt ersten Vereinstitel in Haig

Im Haiger Sportheim trafen sich neun Teilnehmer, um den Vereinsmeister des FC Wacker Haig im Tischtennis zu ermitteln. Titelverteidiger Jürgen Ferner war verletzungsbedingt verhindert und konnte sich so voll auf die Turnierleitung konzentrieren.

In der Vorrunde bezwang in der Gruppe A Georg Vorndran Hans-Jürgen Greiner und dieser wiederum Julian Dietrich. Dietrich zog mit 3:1-Spielen als Erster in die Endrunde ein. Ihm folgten Lukas Kopp und Andreas Nickol mit 2:2-Spielen.

Gruppe B dominierte Armin Zwingmann mit 3:0-Siegen. Winfried Reiher (2:1) und Lothar Vogel (1:2) komplettierten das Endrundenfeld.

Mit überzeugendem Offensivspiel verwies Dietrich in der Endrunde seine Gegner in die Schranken und sicherte sich mit 15 Jahren seinen ersten Vereinsmeistertitel bei den Herren. Vizemeister wurde Andreas Nickol. Überraschender Dritter wurde der erst 18-jährige Lukas Kopp, der drei Spieler der ersten Mannschaft besiegte.

Ergebnisse: 1. Julian Dietrich 5:0 Spiele/15:4 Sätze), 2. Andreas Nickol (3:2/12:9), 3. Lukas Kopp (2:3/11:11), 4. Armin Zwingmann (2:3/7:10), 5. Lothar Vogel (2:3/9:13), 6. Winfried Reiher (1:4/6:13). fer