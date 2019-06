Nachwuchsangler unter sich

Um miteinander zu angeln, zu zelten und einfach Spaß zu haben, haben sich die Nachwuchsfischer aus Gremsdorf und Mühlhausen an Pfingsten getroffen. Auf dem Gelände vor dem Gremsdorfer Fischer-Gerätehaus wurde ein großes Zelt für die Übernachtung aufgebaut. Angeln, abwiegen, essen, fachsimpeln, etwas schlafen und wieder angeln, das alles bei bestem Fangwetter, so war der Tagesablauf. Die Betreuer aus beiden Vereinen kümmerten sich um die Verpflegung, den geordneten Ablauf und alle Aufgaben, die neben dem Angeln anfielen.

Bei bestem Wetter und mit guter Laune wurde am Sonntag bis 11 Uhr gefischt. 18 Jugendliche aus Mühlhausen und Gremsdorf waren mit dabei. Zwölf von ihnen lachte das Fangglück. Den schwersten Fisch, einen Karpfen mit 5100 Gramm, hat Luis Schierreich aus dem heimischen Gewässer gezogen. Es wurden vor allem Karpfen gefangen, 32,94 Kilogramm brachten die jungen Angler zur Waage. Ein Aal mit 420 Gramm sowie eine Barbe mit 1400 Gramm gingen auch an den Haken.

Die Jugendlichen waren sehr zufrieden mit den Preisen, die sie sich nach dem Angeln aussuchen konnten. Bei Pizza und leckerem Kuchen, den die Mütter spendierten, wurde auch jeder richtig satt. Als nächste Aktivität steht das traditionelle Fischerfest auf den Gremsdorfer Kellern an. Am Samstag, 6. Juli, ab 17 Uhr bietet der Fischereiverein Gremsdorf fränkische Bratwürste, Steak vom Grill sowie allerlei Fischspezialitäten an. Ab 17.45 Uhr gibt es frisch geräucherte Forellen. Für die Kleinen ist auch ein Spielplatz vor Ort.

Peter Lorz