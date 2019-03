Nachwuchs turnt in Weißenbrunn

"One Open" - unter diesem Motto präsentieren Nachwuchsturner des Turngaus Coburg-Frankenwald am Sonntag, 17. März in Weißenbrunn ihr besonderes Können. Bei diesem außergewöhnlichen Wettkampf machen die Athleten der Altersstufen sechs bis 18 Jahre die Besten ihres Gaus unter sich aus. Es wird in den Kategorien Boden, Balken, Stufenbarren und Sprung geturnt. Ausrichter dieses Turniers ist die Turnabteilung des TSV Weißenbrunn.

"Wir freuen uns riesig, dass wir einen Wettkampf dieser Größenordnung in unserer Leßbachtalhalle durchführen dürfen", sagt TSV-Abteilungsleiterin Andrea Oehrlein, die sich für das besondere Vertrauen des Turngaus Coburg-Frankenwald bedankt. "Rund 100 Teilnehmer werden in Weißenbrunn erwartet, das ist schon eine besondere Hausnummer."

Start des Wettkampfes ist am Sonntag um 10 Uhr in der Leßbachtalhalle in Weißenbrunn.

Der Eintritt zu diesem landkreisübergreifenden Nachwuchsturnier ist frei. red