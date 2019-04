Nachwuchs musizierte

Nach dem Saisonauftakt mit einem böhmischen Abend präsentierte nun der Nachwuchs des Musikvereins im Greßano-Saal sein Können. Bei Kaffee und Kuchen unterhielten die Musikschüler die Zuhörer, während Dirigent und Ausbilder Reinhold Stärk die kurzweilige Stunde moderierte. Nach einer gemeinsamen Eröffnung mit dem allseits bekannten Kanon vom Bruder Jakob präsentierten die unterschiedlichsten Gruppierungen ihr Können. Ein musikalisches Ausrufezeichen setzte Britta Hornung an der Querflöte, die zunächst mit Klavierbegleitung ein Allegro von Telemann und dann zusammen mit Alisa Klauser und Lilly Hofmann einen Marsch aus der Barockzeit intonierte. Ganz andere Töne schlug dagegen das Blechbläserensemble mit Johann Löffler, Antonia Franke, Elias Löffler und Hanna Teuchgräber an, als es die fränkische Stern-Polka und dann den Monster-Rock spielte. In die Welt der Muppet-Show entführte das Flötenduett mit Johanna Löffler und Eva Murmann. Ein Percussion-Trio (oder auch Schlagwerk-Trio) gaben Jakob Zillig, Jonas Weidner und Tim Endres zum Besten. Vor dem gemeinsamen Schlusslied, die Irischen Segenswünsche, auch unter dem Titel "Möge die Straße" bekannt, kam der große Auftritt der Musiker der Erwachsenen-Bläserklasse "Bloos A-Moll". In dieser Form noch nie in Ebensfeld gehört, spielte Maria Schütz die Titelmelodie der Biene Maja auf dem Tenorhorn als Solo. Und das "Oldie-Blechbläserensemble" mit Maria, Andrea, Wolfgang, Robert, Jule und Norbert lud dann noch zum Swingen und Schunkeln mit dem Banana-Split, dem Schneewalzer und dem Song "Achy Breaky Heart" ein. Ein lang anhaltender Applaus für die unterhaltsamen Darbietungen lässt auf jeden Fall auf eine Neuauflage im nächsten Jahr hoffen. ow