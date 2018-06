Nachwuchs lädt ein zum ersten Konzert

Instrumente testen



Am heutigen Samstag, 23. Juni, findet das Abschlusskonzert der musikalischen Früherziehung mit anschließendem Tag der offenen Tür der Musikschule im Probenheim der Küpser Orchester statt.Um 15 Uhr beginnt das Abschlusskonzert der musikalischen Früherziehung unter der Leitung von Julia Bauer. Seit dem Herbst hat die Gruppe aus 16 Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren gemeinsam mit ihrer Lehrerin Einblicke in die Welt der Musik und der Musikinstrumente bekommen. Es wurde viel getanzt, gesungen und ausprobiert. Die Besucher dürfen sich auf eine musikalische Zeitreise freuen.Ab 15.30 Uhr steht für die Kinder und alle Besucher die Instrumentenstraße zum Ausprobieren der Musikinstrumente bereit. Erfahrene Lehrkräfte beraten die Kinder mit ihren Eltern gerne über die Möglichkeiten, Musik zu machen. So besteht die Möglichkeit des Einzelunterrichtes an der Musikschule oder auch das Spielen in einer Bläserklasse. Ab etwa 16 Uhr lädt das Schüler- und Jugendorchesters Küps unter der Leitung von Johannes Piontek zu einem kleinen Konzert im Probenheim ein. Das Probenheim auf dem Schulgelände der Grund- und Mittelschule Küps hat bis etwa 17 Uhr für alle Interessierten geöffnet. Die Musiker freuen sich über viele interessierte Besucher. Parkplätze sind auf dem Schulgelände der Grund- und Mittelschule vorhanden. Das Probenheim ist zu Fuß über den Pausenhof des Mittelgebäudes erreichbar.