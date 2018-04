Nachwuchs für die Nachtwächter gesucht

Wer am Sonntag, 6. Mai, noch nichts vor hat und sich für Stadtgeschichte und typische Traditionen interessiert, kann im Zuge eines Nachtwächter-Seminars in die Welt der Nachtwächter eintauchen. Die Teilnahme am Seminar ist kostenfrei. Kurzentschlossene können sich noch bis Freitag, 4. Mai, bei Ramona Stegner unter 09564/922238 oder stadtmarketing@bad-rodach.de anmelden. red