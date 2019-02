Der ATS Kulmbach richtete wieder das Kinderschwimmvergnügen aus. Die SG Bamberg nahm mit Nachwuchsmannschaften teil. Auf dem Programm standen alle 50-m-Strecken sowie 100 m Lagen. Gewertet wurde jahrgangsweise, darüber hinaus gab es eine Dreikampfwertung.

Jakob Meister (Jahrgang 2008) gewann als einziger Bamberger die Dreikampfwertung. In seinen Einzelstrecken 50 m Schmetterling, 50 m Rücken, 50 m Freistil und 100 m Lagen wurde er in neuen Bestzeiten souverän Erster.

Zweiter in der Dreikampfwertung im Jahrgang 2010 wurde Jannik Hünniger mit zehn Punkten Rückstand. Er siegte über 50 m Freistil und 100 m Lagen. Szymon Gorczynski landete auf Rang 3. Simon Auxel schwamm neue Bestzeiten und wurde mit Platz 3 in der Dreikampfwertung (2006) belohnt. Wie auch Luis Reimann (2005), der seine Bestzeit über 50 m Rücken um mehr als 30 Prozent verbesserte.

Bei den Mädchen überzeugte Laura Hübner (2008) als Zweitplatzierte im Dreikampf und als Erste über 50 m Freistil. Eva Jakubaß belegte im Jahrgang 2011 den zweiten Platz im Dreikampf und freute sich über Rang 1 über 50 m Rücken. Eva Meister wurde in der gleichen Altersklasse im Mehrkampf Dritte und Zweite über 50 m Brust.

Katharina Böhm (2010) pulverisierte ihre Bestmarken und erreichte im Dreikampf den Bronzerang, ebenso wie Teresa Schwarzl (2005). Im Jahrgang 2007 erkämpfte sich Heidi Lehner den dritten Platz. Sophie Elling (2007) unterlag ihrer Teamkollegin mit nur zehn Punkten knapp in der Dreikampfwertung, hielt sich aber mit Platz 1 über 50 m Rücken schadlos.

Im kindgerechten Teil gingen die Kleinsten der SG an den Start. Vier Mädchen der Jahrgänge 2012 und 2013 zeigten, was sie können. 25 m Freistil, 25 m Rücken, 25 m Brust und 25 m Freistilbeine am Brett standen an. Linda Schellenberger (2012) schwamm ihrer Konkurrenz über 25 m Freistil und 25 m Freistilbeine auf und davon.

Bronze über 25 m Brust rundete ihre Medaillensammlung ab. Marie Schellenberger (2013) wollte als kleine Schwester nicht hinten anstehen und erschwamm sich über 25 m Freistil und 25 m Freistilbeine als Dritte ihre ersten Medaillen. Antonia Struckmeier (2012) und Luisa Schindler (2013) zeigten ebenso gute Leistungen und erkämpften sich in ihren Disziplinen fünfte Plätze.

Zweite und dritte Ränge in den verschiedenen Einzeldisziplinen gingen an Simon Auxel, Szymon Gorczynski, Veit Hedrich, Jannik Hünniger, Raphael Jakubaß, Samuel Lang, Luis Reimann, Joel Simojoki, Christina Betz, Katharina Böhm, Laura Hübner, Eva Jakubaß, Greta Lang, Heidi Lehner, Eva Meister und Teresa Schwarzl. sim