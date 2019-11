Nachwahlen stehen an

Die erweiterte Vorstands- und Jahresabschlusssitzung sowie außerordentliche Mitgliederversammlung des Bezirksverbandes Oberfranken für Gartenbau und Landespflege findet am Freitag, 15. November, um 14 Uhr in der "Frankenfarm" in Himmelkron statt. Neben Nachwahlen stehen die Vorstellung der neuen Broschüre "Dorfgrün gestalten" und die Terminplanung 2020 auf der Agenda. red