Nachwahlen bei der Seniorengemeinschaft

Die Seniorengemeinschaft (SGL) hatte zur Jahresversammlung in die ehemalige Synagoge in Lichtenfels eingeladen.

In seinem Tätigkeitsbericht ging der Vorsitzende Dieter Erbse auf die Ereignisse des vergangenen Jahres im Verein ein. So findet monatlich ein Spielenachmittag in der Gaststätte "Wallachei" in Lichtenfels statt - jeweils am vierten Mittwoch im Monat (außer im August und Dezember). Im August wurde für die Vermittlung von Hilfeleistungen eine hauptamtliche zentrale Stelle eingerichtet. Die angedachte Stellenbeschreibung sieht vor, dass eine Person die Vermittlungsarbeit leistet und eine Datenbank erstellt. Claudia Piglmann hat dies übernommen und gleichzeitig ihren Posten als Kassenprüferin niedergelegt.

Eine Änderung des Hilfekatalogs wurde beschlossen, indem der angebotene "Winterdienst" gestrichen werden musste. Robert Knitt legt sein Amt als Beisitzer nieder. Die SGL hat derzeit 255 Mitglieder - für eine finanziell reibungslose Tätigkeit nach Abschluss der Förderung im nächsten Jahr wäre eine Zahl von 300 Mitgliedern vonnöten. Durch das Ausscheiden von Robert Knitt und der gleichzeitigen Amtsniederlegung von Claudia Piglmann wurden Nachwahlen nötig. Hierbei wurden die Vorschläge Robert Gack als Kassenprüfer und Helmuth Roth als Beisitzer von der Versammlung bestätigt. red