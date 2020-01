Nachvollziehen wie der Kosmos entstand

Die Wintervortragsreihe des Universitätsbundes wird am Montag, 13. Januar, fortgesetzt. Prof. Dr. Klingenberg referiert um 19.30 Uhr im Littmann-Atelier zum Thema "Wie der Kosmos entstand - Simulationen am Superrechner". Ist es möglich, unser Wissen über das frühe Universum in einen Rechner zu packen, um mit Hilfe numerischer Simulationen die Entwicklung des Universums bis hin zur Entstehung heutiger Galaxien zu sehen? Tatsächlich kann man sich dank eines Computermodells 13 Milliarden Jahre Entwicklung des Weltalls wie einen Film im Zeitraffer anschauen. Neben der Physik soll die Rolle der Mathematik und Informatik hinter diesen faszinierenden Simulationen in diesem Vortrag beleuchtet werden. Natürlich werden die Teilnehmer auch einen Teil der Simulationen bewundern können. sek